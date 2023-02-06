Нагельсман может назначить Киммиха новым капитаном «Баварии»

После скандального интервью голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может лишиться своей капитанской повязки. Как сообщает издание Bild, главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсман может назначить новым лидером команды полузащитника Йозуа Киммиха.

Ожидается, что Киммих станет новым капитаном уже в ближайшее врем. Однако это изменение внутри структуры команды может остаться в силе и после возвращения Нойера в состав команды.

Напомним, в данный момент голкипер продолжает восстановление после серьёзной травмы ноги, полученной во время катания на горнолыжном курорте. Точные сроки возвращения на называются, но ожидается, что игрок сможет приступить к тренировкам в начале следующего сезона.

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