«Сочи» забил три безответных мяча «Ростову»

Завершился матч 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречались «Сочи» и «Ростов». Матч проходил на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Финальный свисток зафиксировал победу сочинцев со счётом 3:0.



К 16-й минуте команда Курбана Бердыева получила преимущество над соперником в два мяча: оба гола были забиты после ошибок обороны «Ростова» — сначала точный удар нанёс Никита Бурмистров, а затем Лука Джорджевич. Во втором тайме счёт до крупного довёл Владислав Сарвели. Отметим, в концовке первого тайма «Ростов» остался в меньшинстве после удаления Дениса Терентьева, но во втором тайме вместо него на поле вышел Андрей Лангович.



Оба коллектива уступили в своих матчах 1-го тура: подопечные Валерия Карпина в основное время сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а в серии пенальти «Ростов» реализовал лишь одну попытку и уступил со счётом 1:2. Сочинцы с минимальным счётом уступили «Краснодару». Единственный гол «быков» на счету защитника Кайо.



В заключительных играх турнира «Сочи» 10 февраля встретится со «Спартаком», днём позже «Ростов» сыграет с «Краснодаром».