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«Сочи» забил три безответных мяча «Ростову»

«Сочи» забил три безответных мяча «Ростову»
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Завершился матч 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречались «Сочи» и «Ростов». Матч проходил на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Финальный свисток зафиксировал победу сочинцев со счётом 3:0.

К 16-й минуте команда Курбана Бердыева получила преимущество над соперником в два мяча: оба гола были забиты после ошибок обороны «Ростова» — сначала точный удар нанёс Никита Бурмистров, а затем Лука Джорджевич. Во втором тайме счёт до крупного довёл Владислав Сарвели. Отметим, в концовке первого тайма «Ростов» остался в меньшинстве после удаления Дениса Терентьева, но во втором тайме вместо него на поле вышел Андрей Лангович.

Оба коллектива уступили в своих матчах 1-го тура: подопечные Валерия Карпина в основное время сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а в серии пенальти «Ростов» реализовал лишь одну попытку и уступил со счётом 1:2. Сочинцы с минимальным счётом уступили «Краснодару». Единственный гол «быков» на счету защитника Кайо.

В заключительных играх турнира «Сочи» 10 февраля встретится со «Спартаком», днём позже «Ростов» сыграет с «Краснодаром».

Winline Зимний Кубок РПЛ. 2-й тур
06 февраля 2023, понедельник. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Бурмистров – 11'   2:0 Джорджевич – 16'   3:0 Сарвели – 58'
Удаления: нет / Терентьев – 38'
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