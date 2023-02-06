Голы Малкома и Родригао помогли «Зениту» одержать победу над малайзийским «Джохором»
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Завершился контрольный матч, в котором лидер чемпионата России, «Зенит», встречался с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим». Игра прошла на стадионе «Мактум Бин Рашид – Аль-Шабаб» в Дубае (ОАЭ) и завершилась уверенной победой российской команды со счётом 3:0.
Уже к 16-й минуте встречи команда Сергея Семака вела со счётом 2:0 благодаря точным ударам защитника Родригао и форварда Малкома. На исходе получаса игры третий гол петербуржцев забил Данила Козлов. Больше в матче голов забито не было.
Отметим, что для «Зенита» это вторая игра за день: ранее петербуржцы сыграли вничью с «Уралом» (1:1).
Команда Сергея Семака имеет в активе 42 очка после 17 матчей и опережает ближайшего преследователя, «Спартак», на шесть очков.
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