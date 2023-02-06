Комличенко — о матче с «Сочи»: «Ростов» не должен проигрывать даже в товарищеских матчах

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался после поражения в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ от «Сочи» со счётом 3:0.



«Для болельщиков, понятное дело, очень обидно, что проиграли сегодня. Согласен, «Ростов» не должен проигрывать даже в товарищеских матчах. Как видите, два гола — это индивидуальные ошибки. Думаю, что ошиблись в моменте с забитыми мячами на фоне нагрузок», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ростовчане на этом турнире пока не знают побед. В матче 1-го тура подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со «Спартаком» в основное время (0:0), но в серии пенальти сумели реализовать лишь одну попытку и уступили со счётом 1:2. В заключительном туре их ждёт встреча с «Краснодаром».