Усман Дабо: только «Интер» может догнать «Наполи» в таблице Серии А

Бывший игрок «Интера» Усман Дабо похвалил главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги, а также заявил, что команда может догнать «Наполи», который лидирует в Серии А (отрыв между командами составляет 13 очков).

«Я очень рад за него, он замечательно управляет командой. День за днём ​​он доказывает, что является отличным тренером. И он повторяет хорошие результаты, которых добивался, когда был у руля «Лацио». «Интер» отлично вернулся на победный путь. Об этом можно судить по результатам и по тому, как они добиваются побед: с духом и решимостью.

И я рад, что клуб подтвердил своё доверие к Симоне Индзаги, потому что после нескольких отрицательных результатов я прочитал то, что мне не понравилось. Повторяю, Симоне очень вырос и является отличным тренером.

Участвует ли «Интер» в гонке за скудетто? «Наполи» очень сильно вырвался вперёд, они играют хорошо и не собираются сбавлять обороты. Думаю, «Интеру» будет очень сложно набрать очки и догнать их. Но сейчас они, безусловно, являются единственной командой, которая может это сделать», — приводит слова Дабо FC Inter News.

«Интер» одолел «Аталанту» и вышел в полуфинал Кубка Италии: