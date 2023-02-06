Садио Мане впервые с октября тренировался с игроками «Баварии» на поле

Форвард «Баварии» Садио Мане, который из-за травмы пропустил чемпионат мира, вернулся к тренировкам с командой на футбольном поле. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, сенегалец много шутил с партнёрами по команде и выполнял упражнения с мячом.



Напомним, Мане получил травму в начале ноября прошлого года в матче немецкой Бундеслиги с бременским «Вердером» (6:1). Позже нападающий перенёс операцию. Из-за травмы Мане не смог сыграть на чемпионате мира — 2022 в Катаре в составе национальной команды Сенегала.



Форвард перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года. В нынешнем сезоне сенегальский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. С 2012 года Мане вызывается в национальную команду Сенегала.

Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале: