Садио Мане впервые с октября тренировался с игроками «Баварии» на поле

Форвард «Баварии» Садио Мане, который из-за травмы пропустил чемпионат мира, вернулся к тренировкам с командой на футбольном поле. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, сенегалец много шутил с партнёрами по команде и выполнял упражнения с мячом.
Напомним, Мане получил травму в начале ноября прошлого года в матче немецкой Бундеслиги с бременским «Вердером» (6:1). Позже нападающий перенёс операцию. Из-за травмы Мане не смог сыграть на чемпионате мира — 2022 в Катаре в составе национальной команды Сенегала.
Форвард перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года. В нынешнем сезоне сенегальский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. С 2012 года Мане вызывается в национальную команду Сенегала.
Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале:
- 6 февраля 2023
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