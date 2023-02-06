Тренера «Хатайспора» Беля и его семью достали из-под завалов

Тренер по физической подготовке Мурат Бель был извлечён из-под обломков вместе со своей семьёй. Состояние всех близких Беля оценивается как хорошее. Специалист входит в тренерский штаб Волкана Демиреля в клубе «Хатайспор», сообщает Milliyet.
Кроме того, один из футболистов клуба, Бурак Оксюз, а также члены технического отдела команды, выжили под обломками. Онур Эргюн и Бертуг Йылдырым, ещё два игрока «Хатайспора», сообщили, что с ними всё в порядке.
Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
- 6 февраля 2023
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