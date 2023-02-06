Уэсли Снейдер выразил слова поддержки Турции

38-летний бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер, выступавший за «Реал», «Интер» и «Галатасарай», выразил слова поддержки всем потерпевшим в ситуации с землетрясениями в Турции.

В своём профиле в социальных сетях голландец опубликовал иллюстрацию со словами «Пусть всё пройдёт» в поддержку турецкого государства. «Турция, мои мысли с тобой!» — подписал фотографию Снейдер, добавив эмодзи в виде сердца.



Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.