Уэсли Снейдер выразил слова поддержки Турции
Поделиться
38-летний бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер, выступавший за «Реал», «Интер» и «Галатасарай», выразил слова поддержки всем потерпевшим в ситуации с землетрясениями в Турции.
В своём профиле в социальных сетях голландец опубликовал иллюстрацию со словами «Пусть всё пройдёт» в поддержку турецкого государства. «Турция, мои мысли с тобой!» — подписал фотографию Снейдер, добавив эмодзи в виде сердца.
Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
21:41
-
21:31
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:07
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:40
-
20:39
-
20:32
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:04
-
19:59
-
19:46
-
19:41
-
19:34
-
19:32
-
19:26
-
19:25
-
19:13
-
19:00
-
18:58
-
18:58
-
18:57
-
18:53
-
18:43
-
18:38
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:13
Партнерский контент