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Винисиус — Маффео во время игры: у тебя никогда не будет столько денег, сколько у меня

Винисиус — Маффео во время игры: у тебя никогда не будет столько денег, сколько у меня
Винисиус Жуниор
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Вингер «Реала» Винисиус во время матча с «Мальоркой» (0:1) попытался вывести из равновесия одного из опекавших его защитников – Пабло Маффео. Бразилец в одном из эпизодов прикрыл рот рукой и произнёс: Когда ты закончишь с футболом, тебе придётся искать новую работу, потому что ты никогда не заработаешь столько денег, сколько я». Об этом сообщает Football Espana.

Напомним, после матча Винисиус остановился у клубного автобуса, чтобы сфотографироваться с болельщиками и раздать автографы.

В это время часть болельщиков «Мальорки» начала издеваться над игроком, произнося имена Пабло Маффео и Антонио Раильо – защитников, опекавших Винисиуса. Также фанаты оскорбляли бразильца, называя его «балаболом» и «тупицей».

Вчера, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» играл на выезде с «Мальоркой». Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Мальорки» — 1:0. «Барселона» в своём матче обыграла «Севилью» и закрепилась на первом месте турнирной таблицы, увеличив отрыв от «сливочных» до восьми очков.

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