Эктор Бракамонте высказался об изоляции российского футбола

Аргентинский форвард Эктор Бракамонте, известный российским болельщикам по выступлениям за ФК «Москва», «Терек» и «Ростов», поделился мнением об изоляции российского футбола.



«Из-за всех произошедших событий иностранные игроки не хотели приезжать в Россию. Конечно, изоляция российского футбола — это плохо. Дай бог, чтобы всё закончилось и мы продолжали жить как прежде», — сказал Бракамонте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в марте прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в своих турнирах. Из-за этого российская национальная команда лишилась шанса принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира. В конце 2022 года встал вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.