Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эктор Бракамонте высказался об изоляции российского футбола

Эктор Бракамонте высказался об изоляции российского футбола
Комментарии

Аргентинский форвард Эктор Бракамонте, известный российским болельщикам по выступлениям за ФК «Москва», «Терек» и «Ростов», поделился мнением об изоляции российского футбола.

«Из-за всех произошедших событий иностранные игроки не хотели приезжать в Россию. Конечно, изоляция российского футбола — это плохо. Дай бог, чтобы всё закончилось и мы продолжали жить как прежде», — сказал Бракамонте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в марте прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в своих турнирах. Из-за этого российская национальная команда лишилась шанса принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира. В конце 2022 года встал вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Новость по теме
Главный тренер ЦСКА Федотов: где гарантия от Азиатской конфедерации? Всё слишком зыбко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023