Главный тренер «Динамо» Йоканович: российский футбол должен оставаться в УЕФА
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович выразил мнение, что Россия должна остаться в Европе и не переходить в другие футбольные ассоциации.
«Российский футбол должен оставаться в УЕФА. После возвращения в еврокубки всё наладится. Не мне принимать решение, но России логичнее играть в Европе — это заложено внутри российского футбола», — сказал Йоканович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Россию отстранили от участия в турнирах УЕФА и ФИФА в начале 2022 года из-за острых геополитических конфликтов. С того момента российская сборная не приняла участие в чемпионате мира в Катаре и Лиге наций, а клубы Российской Премьер-Лиги не участвуют в еврокубковых соревнованиях.
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