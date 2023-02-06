Семья Джимми Гривза поздравила Гарри Кейна, который побил его рекорд

Семья Джимми Гривза, который до вчерашнего дня был лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», поздравила форварда «шпор» Гарри Кейна. Кейн в матче АПЛ с «Манчестер Сити» забил единственный и победный гол в игре. Этот мяч для форварда стал рекордным, 267-м во всех турнирах за лондонский клуб. Напомним, Джимми Гривз ушёл из жизни в сентябре 2021 года. Ему был 81 год.



«Поздравляем Гарри Кейна. Мы гордимся тем, что этот рекорд держался более 50 лет. Мы знаем, что он был бы счастлив, узнав, что Гарри превзошёл этот результат спустя такое время. Наши поздравления Гарри от семьи Гривз.



Айрин, Линн, Энди, Митци и Дэнни», — гласит заявление семьи легендарного форварда на его странице в «Твиттере».

Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти: