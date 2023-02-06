Игрок «Ромы» Дзаньоло в шаге от перехода в «Галатасарай». Завтра Николо прибудет в Стамбул

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло в ближайшее время покинет клуб. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, «Галатасарай» близок к тому, чтобы договориться с римлянами о переходе итальянца в стан их клуба. В данный момент руководства обеих команд договариваются о финальных деталях трансфера.

Личные условия игрока с «Галатасараем» согласованы уже два дня назад. Ожидается, что уже завтра Дзаньоло прибудет в Стамбул для подписания контракта.

Дзаньоло мог перейти в зимнее трансферное окно в «Борнмут» или «Милан», однако переговоры с обоими клубами сорвались по различным причинам. Игрок был исключён из состава команды из-за конфликта с руководством «волков».

«Рома» проиграла «Кремонезе» и вылетела из Кубка Италии: