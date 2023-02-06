Кокорин забил 8-й гол в сезоне и поднялся на 2-е место в рейтинге бомбардиров чемпионата
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Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин забил восьмой гол в сезоне. Он реализовал пенальти в матче с «Доксой», который проходит в эти минуты, и сравнял счёт. Таким, образом россиянин поднялся в гонке бомбардиров первенства Кипра на вторую строчку, которую делит с несколькими игроками.
В прошлом туре «Арис» сумел вырвать победу в матче с «Эносисом», также забив в концовке с пенальти. Тогда удар реализовал Янник Гомис.
Кокорин выступает за коллектив из Лимасола на правах аренды. Права на россиянина принадлежат итальянской «Фиорентине».
«Арис» занимает четвёртую позицию в чемпионате, имея 40 очков после 21 игры. Вне зависимости от исхода сегодняшней встречи команда сохранит эту строчку в турнирной таблице.
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