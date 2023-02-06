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Экс-игрок «Челси» Атсу по-прежнему находится под завалами после землетрясения

Экс-игрок «Челси» Атсу по-прежнему находится под завалами после землетрясения
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Вице-президент футбольного клуба «Хатайспор», выступающего в турецкой Суперлиге, Мустафа Озат, сообщил, что бывший футболист «Челси» Кристиан Атсу, который сейчас защищает цвета турецкой команды, до сих пор находится под завалами. Напомним, ранее сообщалось, что «Хатайспор» не может дозвониться до футболиста. Игрок не выходит на связь после серии землетрясений в Турции, в результате которых обрушилось множество зданий, а тысячи людей оказались под завалами.

«К сожалению, Кристиан Атсу и наш спортивный директор Танер Савут находятся под обломками», — передаёт слова Озата Milliyet.

Ранее несколько членов команды удалось освободить из-под обломков здания живыми.

Напомним, в своё время Кристиан Атсу играл за «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон» и ряд других известных клубов.

За последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие толчки имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.

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