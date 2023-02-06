«Краснодар» — «Спартак»: красно-белые забили два мяча за две минуты

Сегодня, 6 февраля, проходит матч 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Краснодар» играет со «Спартаком». Команды встречаются на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 81-й минуте «Спартак» провёл атаку по центру. Антон Зиньковский отдал мяч в штрафную на Шамара Николсона, который финтом убрал защитника, после чего мощным ударом в угол отправил мяч в ворота — 3:0.
Через пару минут москвичи заработали пенальти. К «точке» подошёл Кейта Бальде, который уверенно реализовал стандарт — 4:0.
В 1-м туре межсезонного товарищеского соревнования «Спартак» встречался с «Ростовом», одержав победу в серии послематчевых пенальти — 2:1 (0:0 в основное время). «Краснодар» в своей встрече прошлого тура играл с «Сочи» и одержал минимальную победу со счётом 1:0, единственный гол забил защитник Кайо Панталеан.
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