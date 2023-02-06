«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ

Сегодня, 6 февраля, состоялся матч 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Краснодар» сыграл со «Спартаком». Команды встретились на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый мяч красно-белые забили на 22-й минуте, когда Павел Мелёшин после отбора на половине поля «Краснодара» отправил мяч в ворота ударом из-за пределов штрафной. На 58-й минуте полузащитник Антон Зиньковский решился на сольный проход по флангу, после которого зашёл в штрафную площадку, обыграл несколько игроков соперника и сильно пробил по воротам.

На 81-й минуте «Спартак» провёл атаку по центру, Зиньковский отдал мяч на Шамара Николсона, который мощным ударом пробил по воротам. Через пару минут московский клуб заработал пенальти, который уверенно реализовал Кейта Бальде, установив итоговый счёт этой встречи — 4:0 в пользу «Спартака».