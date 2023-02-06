Андреа Пирло выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения в Турции

Бывший полузащитник сборной Италии, ныне главный тренер турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло выразил слова поддержки всем пострадавшим от землетрясения в Турции.
«Мои соболезнования семьям всех жертв этого ужасного землетрясения», — написал Пирло в своём аккаунте в социальных сетях на турецком и английском языках.
Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
43-летний итальянский специалист возглавил «Фатих Карагюмрюк» в июне 2022 года. На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице турецкого чемпионата с 26 очками. Предыдущим местом работы Пирло был туринский «Ювентус», с которым в сезоне-2020/2021 ему удалось выиграть Кубок и Суперкубок Италии, а также занять четвёртое место в Серии А.
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