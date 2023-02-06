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Защитник «Спартака» Тавареш поделился впечатлениями от разгромной победы над «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Тавареш поделился впечатлениями от разгромной победы над «Краснодаром»
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Защитник «Спартака» Томаш Тавареш высказался после победы над «Краснодаром» в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ с разгромным счётом 4:0.

«Очень хорошая игра — мы отлично себя показали. Но нам ещё есть что доказывать», — передаёт слова Тавареша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голы за красно-белых в прошедшем матче забивали Павел Мелёшин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде. Это вторая победа подопечных Гильермо Абаскаля на турнире. В предыдущем матче они в серии пенальти обыграли «Ростов» со счётом 2:1 после безголевой ничьей в основное время. В 3-м туре москвичи сыграют с «Сочи» 10 февраля.

«Спартак» после 17 туров занимает вторую позицию в таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.

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