«Устал — вот и шлёпнул». Зиньковский — о голе в ворота «Краснодара» после сольного прохода

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал свой забитый мяч в игре с «Краснодаром» (4:0) в рамках 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, когда футболист совершил сольный проход сквозь оборону соперника, обыграв несколько игроков.

«Не знаю, как смотрелось со стороны. Получилось обыграть… Даже не знаю, сколько людей. Пятерых? Замечательно вообще! Рад, что мне удалось помочь команде. В первой игре мне немного не хватало, а в сегодняшней всё было иначе.



Когда решил, что пора уже бить? Да не знаю, наверное, в самом конце. Под конец уже все кричали: «Скинь под удар». Я пока бежал, сам устал — вот и шлёпнул. Случайно получилось. Чума, редко такое случается», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.