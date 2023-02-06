«Не пугайтесь!» Джикия — о разгромной победе «Спартака» над «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался после разгромной победы над «Краснодаром» (4:0) в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ.



«Не пугает ли меня такая игра «Спартака?»? Не пугайтесь! Мы проводим отличную работу, которая выливается на поле. Всё это не может нас всех не радовать. Не рано ли выходим на пик формы? Нет, не рано. Через две недели уже важнейший матч с «Локомотивом». На тенденцию прошлых лет мы не обращаем внимания. Это уже история, на это не смотрим никак.



Можно ли сказать, что «Спартак» уничтожил «Краснодар»?

Давайте обойдёмся без таких формулировок. Это товарищеский матч Зимнего кубка», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голы за красно-белых в прошедшем матче забивали Павел Мелёшин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде. Это вторая победа подопечных Гильермо Абаскаля на турнире. В предыдущем матче они в серии пенальти обыграли «Ростов» со счётом 2:1 после безголевой ничьей в основное время. В 3-м туре москвичи сыграют с «Сочи» 10 февраля.



«Спартак» после 17 туров занимает вторую позицию в таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.