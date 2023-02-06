Соболев: у меня нет целей на голы до конца сезона. Главное, чтобы «Спартак» побеждал

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после разгромной победы над «Краснодаром» (4:0) в рамках 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ ответил на вопрос о персональных целях на вторую половину сезона.
«На голы и передачи на остаток сезона у меня нет целей. Главное, чтобы команда набирала три очка», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Голы за красно-белых в прошедшем матче забивали Павел Мелёшин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде. В предыдущей игре межсезонного турнира они в серии пенальти обыграли «Ростов» со счётом 2:1 после безголевой ничьей в основное время. В 3-м туре москвичи сыграют с «Сочи» 10 февраля.
На данный момент «Спартак» занимает второе место турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 36 очков по итогам 17 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.
- 6 февраля 2023
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