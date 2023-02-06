Соболев — о конкуренции в «Спартаке»: все выкладываются на 300%

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о высоком уровне конкуренции в московской команде среди футболистов атакующей линии.
«Каждый из линии атаки хочет играть. Выкладываются все на 300 процентов, чтобы завоевать место в составе. Конкуренция — это хорошо. Благодаря ей прогрессируешь», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 6 февраля, состоялся матч 2-го тура Wilnline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Спартак» встречался с «Краснодаром». Красно-белые победили с разгромным счётом 4:0, а голами в составе команды отличились Павел Мелёшин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде. В прошлом туре московская команда одержала победу над «Ростовом» в серии послематчевых пенальти — 2:1 (0:0 в основное время).
- 6 февраля 2023
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:54
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:48
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:33
-
22:31
-
22:28
-
22:23
-
22:18
-
22:11
-
22:06
-
22:01
-
21:49
-
21:45
-
21:41
-
21:31
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:07
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:40
-
20:39
-
20:32