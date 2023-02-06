Соболев — о конкуренции в «Спартаке»: все выкладываются на 300%

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о высоком уровне конкуренции в московской команде среди футболистов атакующей линии.

«Каждый из линии атаки хочет играть. Выкладываются все на 300 процентов, чтобы завоевать место в составе. Конкуренция — это хорошо. Благодаря ей прогрессируешь», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 6 февраля, состоялся матч 2-го тура Wilnline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Спартак» встречался с «Краснодаром». Красно-белые победили с разгромным счётом 4:0, а голами в составе команды отличились Павел Мелёшин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде. В прошлом туре московская команда одержала победу над «Ростовом» в серии послематчевых пенальти — 2:1 (0:0 в основное время).