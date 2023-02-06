Соболев: не надо смотреть на результаты «Спартака». Игра на сборах сильно отличается

Форвард «Спартака» Александр Соболев оценил текущую форму московской команды. Сегодня, 6 февраля, красно-белые в матче 2-го тура Wiline Зимнего кубка РПЛ разгромили «Краснодар» со счётом 4:0.

«Не знаю, в хорошей ли форме «Спартак». На результаты смотреть не надо. Все под нагрузками. А игра на сборах и в официальных матчах сильно отличается», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голы за красно-белых в прошедшем матче забивали Павел Мелёшин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде. Это вторая победа подопечных Гильермо Абаскаля на турнире. В предыдущем матче они в серии пенальти обыграли «Ростов» со счётом 2:1 после безголевой ничьей в основное время. В 3-м туре москвичи сыграют с «Сочи» 10 февраля.



«Спартак» после 17 туров занимает вторую позицию в таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.