Соболев: не надо смотреть на результаты «Спартака». Игра на сборах сильно отличается

Форвард «Спартака» Александр Соболев оценил текущую форму московской команды. Сегодня, 6 февраля, красно-белые в матче 2-го тура Wiline Зимнего кубка РПЛ разгромили «Краснодар» со счётом 4:0.
«Не знаю, в хорошей ли форме «Спартак». На результаты смотреть не надо. Все под нагрузками. А игра на сборах и в официальных матчах сильно отличается», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Голы за красно-белых в прошедшем матче забивали Павел Мелёшин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде. Это вторая победа подопечных Гильермо Абаскаля на турнире. В предыдущем матче они в серии пенальти обыграли «Ростов» со счётом 2:1 после безголевой ничьей в основное время. В 3-м туре москвичи сыграют с «Сочи» 10 февраля.
«Спартак» после 17 туров занимает вторую позицию в таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.
- 6 февраля 2023
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:54
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:48
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:33
-
22:31
-
22:28
-
22:23
-
22:18
-
22:11
-
22:06
-
22:01
-
21:49
-
21:45
-
21:41
-
21:31
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:07
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:40
-
20:39
-
20:32