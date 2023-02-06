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Георгий Джикия рассказал, какие слова на русском языке выучил новичок «Спартака» Дуарте

Георгий Джикия рассказал, какие слова на русском языке выучил новичок «Спартака» Дуарте
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Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как обстоят дела у новичка команды Алексиса Дуарте с изучением русского языка и адаптацией в команде.

«Дуарте начал потихоньку учить русский язык — понимает уже несколько слов. Он огромный молодец! Сегодня уже мне что-то подсказывал, а я ему. Потихоньку прибавляем. В будущем всё будет только лучше.

Какое первое слова выучил Дуарте? Я пока не спрашивал. Знает «лево» и «право». Обычные слова именно в футболе. Но не знаю, какое было его первое слово.

Я на прошлой игре говорил, что даём ему время на адаптацию. Понятное дело, что с того времени прошло ещё три дня. С каждым днём он более раскрепощённый. Да и в коллективе хорошо себя проявляет. Я очень доволен атмосферой и тем, как ребята прогрессируют и в коллективе, и на поле», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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