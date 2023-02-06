Кордоба — о матче со «Спартаком»: не нравится проигрывать. Особенно таким образом

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на поражение в матче Winline Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком». «Быки» пропустили четыре безответных мяча.

«Конечно, не очень нравится проигрывать, особенно таким образом. Но нужно продолжать работать. Сейчас мы на подготовительном этапе. Будем продолжать работу, чтобы становиться лучше. Это был дружеский матч. Не только «Спартак» силён, но и мы тоже», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В 1-м туре краснодарский коллектив минимально обыграл «Сочи».



«Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных матчей с 25 набранными очками. В начале января краснодарскую команду возглавил сербский тренер Владимир Ивич.