Соболев: пенальти с «Краснодаром» должен был бить Николсон, но отдал мяч Бальде

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, кто должен был исполнить пенальти в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (4:0).

«Пенальти должен был бить Шамар, но он отдал мяч Бальде. Вообще, тренеры всегда пишут перед игрой, кто будет бить пенальти. Споров на этот счёт нет. Да и сегодня не было», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Пенальти в ворота «Краснодара» был назначен на 84-й минуте. К точке подошёл Кейта Бальде, который уверенно переиграл голкипера Станислава Агкацева. Также по ходу встречи отличились Павел Мелёшин, Антон Зиньковский и Шамар Николсон. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Сочи», а «Краснодар» встретится с «Ростовом».