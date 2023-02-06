Соболев: пенальти с «Краснодаром» должен был бить Николсон, но отдал мяч Бальде
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, кто должен был исполнить пенальти в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (4:0).
«Пенальти должен был бить Шамар, но он отдал мяч Бальде. Вообще, тренеры всегда пишут перед игрой, кто будет бить пенальти. Споров на этот счёт нет. Да и сегодня не было», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Пенальти в ворота «Краснодара» был назначен на 84-й минуте. К точке подошёл Кейта Бальде, который уверенно переиграл голкипера Станислава Агкацева. Также по ходу встречи отличились Павел Мелёшин, Антон Зиньковский и Шамар Николсон. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Сочи», а «Краснодар» встретится с «Ростовом».
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