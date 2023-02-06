Мбаппе — лучший европейский игрок года по версии IFFHS. Холанд — в символической сборной

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим европейским игроком 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).



Символическая сборная по версии организации выглядит следующим образом.



Голкипер: Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии).



Защитники: Тео Эрнандес («Милан», сборная Франции), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов), Йошко Гвардиол («Лейпциг», сборная Хорватии), Дензел Думфрис («Интер», сборная Нидерландов).



Полузащитники: Антуан Гризман («Атлетико», сборная Франции), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии), Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии).



Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции), Карим Бензема («Реал», сборная Франции), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

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