Владимир Ивич: матч со «Спартаком» случился вовремя

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги матча 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (0:4).
«Думаю, матч со «Спартаком» случился вовремя, потому что на подготовку к официальным играм у нас есть ещё две недели. Эта игра хороша для анализа. После прошлого матча я сказал, что всегда есть как хорошие, так и плохие моменты. Нам есть над чем работать.
Я сказал команде, что сегодня были хорошие моменты. Их нужно запомнить, а над плохими поработать. Необходимо верить в то, что мы делаем, и каждый день становиться лучше. Будем ждать матч с «Ростовом», чтобы показать нашу другую сторону и исправить ошибки», — приводит слова Ивича пресс-служба «Краснодара».
«Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных матчей с 25 набранными очками.
- 7 февраля 2023
-
00:47
-
00:22
-
00:21
-
00:10
-
00:06
-
00:01
- 6 февраля 2023
-
23:42
-
23:41
-
23:19
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:54
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:48
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:33
-
22:31
-
22:28
-
22:23
-
22:18
-
22:11
-
22:06
-
22:01
-
21:49
-
21:45
-
21:41
-
21:31
-
21:23