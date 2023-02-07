Владимир Ивич: матч со «Спартаком» случился вовремя

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги матча 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (0:4).



«Думаю, матч со «Спартаком» случился вовремя, потому что на подготовку к официальным играм у нас есть ещё две недели. Эта игра хороша для анализа. После прошлого матча я сказал, что всегда есть как хорошие, так и плохие моменты. Нам есть над чем работать.



Я сказал команде, что сегодня были хорошие моменты. Их нужно запомнить, а над плохими поработать. Необходимо верить в то, что мы делаем, и каждый день становиться лучше. Будем ждать матч с «Ростовом», чтобы показать нашу другую сторону и исправить ошибки», — приводит слова Ивича пресс-служба «Краснодара».

«Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных матчей с 25 набранными очками.