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Директор солигорского «Шахтёра» Марченко покинет свой пост в клубе

Директор солигорского «Шахтёра» Марченко покинет свой пост в клубе
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Директор солигорского «Шахтёра» Александр Марченко, в отношении которого ведутся следственные действия, покинет свой пост. Об этом сообщает белорусский портал by.tribuna.com.

Ранее стало известно, что Марченко был увезён из офиса клуба следственными органами. Кроме него, в Минске также был задержан спортивный директор солигорской команды Владимир Нидергаус.

«Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по итогам минувшего сезона. В конце января клуб был обвинён в организации договорного матча, в связи с чем против него завели уголовное дело. Сообщалось, что солигорский клуб может быть лишён статуса чемпиона страны, а титул перейдёт к команде, занявшей второе место турнирной таблицы по итогам сезона — «Энергетику».

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