«Райо Вальекано» уверенно обыграл «Альмерию» в матче 20-го тура Ла Лиги

Сегодня, 7 февраля, завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» принимал «Альмерию». Встреча прошла на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Сесара Сото Градо прозвучал в 23:00 мск.

В первом тайме команды продемонстрировали равную игру и множество опасных моментов, но ни одна не смогла открыть счёт. Первый гол зрители увидели только на 54-й минуте встречи, когда защитник «Альмерии» Родриго Эли срезал мяч в свои ворота.

Автогол Эли:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Через некоторое время «Райо Вальекано» забил собственными силами: на 63-й минуте полузащитник Альваро Гарсия, несколькими секундами ранее вышедший на поле, после точного паса Иси Паласона мастерски убрал защитника и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

Гол Гарсии:

В оставшиеся полчаса игры «Альмерия» пыталась спасти эту встречу, но «Райо Вальекано» уверенно довёл исход матча до победы — 2:0.