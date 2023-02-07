«Челси» и «Ливерпуль» хотят летом подписать 22-летнего полузащитника «Атлетика»

«Челси» и «Ливерпуль» ведут борьбу за подписание летом испанского полузащитника «Атлетика Бильбао» Ойана Сансета, сообщает Caught Offside.
Оба клуба остро нуждаются в усилении полузащитной линии и рассматривают игрока в качестве своей цели на летнее трансферное окно.
В январе лондонский «Челси» покинул Жоржиньо, присоединившийся к стану соперников из «Арсенала». К тому же сообщается, что в клубе по-прежнему существует неопределённость в отношении долгосрочного будущего других полузащитников. В их число входят такие игроки, как Н'Голо Канте, Рубен Лофтус-Чик и Конор Галлахер.
«Ливерпуль», в свою очередь, также желает укрепить свою полузащиту, к выступлениям которой по ходу сезона неоднократно возникали вопросы. К тому же у трёх полузащитников клуба — Наби Кейта, Алекса Окслейд-Чемберлена и Джеймса Милнера — летом закончатся контракты.
22-летний Ойан Сансет уже успел стать ключевым игроком «Атлетика Бильбао» в этом сезоне. На данный момент в активе испанского полузащитника семь забитых мячей и одна голевая передача в 20 матчах Ла Лиги.
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