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Ассистент главного тренера сборной Аргентины: Месси играет не ради денег

Ассистент главного тренера сборной Аргентины: Месси играет не ради денег
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Ассистент главного тренера сборной Аргентины Пабло Аймар высказался об аргентинском нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Месси и Марадона оставили после себя наследие. Замечательно, что ребята хотят быть похожими на Месси. Очевидно, что это невозможно, но это мотивация для многих тренироваться, играть, веселиться, не пропускать тренировки. Это хорошо, это спорт, игра и полезный ориентир для ребят. Месси играет ради страсти, а не ради денег. Те люди, которые достигают такого уровня, никогда не делали этого ради чего-либо, кроме страсти. Вы никогда не увидите пятилетних детей, которые думали бы, что к 30 годам у них будет финансово обеспеченная жизнь. Потом, в конце гонки, в игру вступают другие вещи, но тобой движет страсть», — приводит слова Аймара Sport.es.

Напомним, в составе сборной Аргентины Месси стал победителем чемпионата мира по футболу 2022 года.

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