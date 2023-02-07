Иско может продолжить карьеру в «Роме»

Полузащитник Иско может перейти в «Рому» в качестве свободного агента.
Если игрок клуба Николо Дзаньоло будет продан «Галатасараю», римляне могут заключить контракт с экс-хавбеком «Реала», находящимся в статусе свободного агента, сообщает Calciomercato. Игрок уже был предложен «волкам» одним из посредников.
В «Севилье» зарплата Иско составляла € 1 млн плюс бонусы, за счёт которых сумма доходила почти до € 5 млн. Столько же испанец хотел бы получать и в новой команде.
В текущем сезоне 30-летний футболист провел 12 матчей в Ла Лиге и отдал два голевых паса.
«Рома» набрала 40 очков и поднялась на третью строчку турнирной таблицы, отставание от лидирующего «Наполи» составляет 16 очков. Подопечные Жозе Моуринью в следующем матче сыграют с «Лечче» на выезде.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:
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