Президент ФИФА Инфантино сделал заявление на фоне землетрясений в Турции и Сирии

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о землетрясениях на территории Турции и Сирии.
«От имени мирового футбольного сообщества я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в результате землетрясений в Турции и Сирии. Наши мысли и молитвы с жертвами и с теми, кто пострадал в этой трагедии. Мы хотели бы выразить нашу солидарность и поддержку народам обеих стран в это ужасное время», — приводятся слова Инфантино в официальном «твиттере» ФИФА.
Напомним, за последние сутки в Турции и Сирии произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории стран.
Экс-вратарь Турции расплакался в эфире из-за землетрясения:
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