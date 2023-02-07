У помощника главного тренера «Сивасспора» погибли 15 родственников из-за землетрясения

Главный тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай сообщил, что в результате землетрясений в Турции его помощник Айхан Тенбелоглу лишился 15 родственников.
«Это очень печальное событие. Мы в Сивасе, но мы также очень потрясены. Как только я встал утром, то позвонил моему бывшему помощнику Ченгизу Ходже, который сейчас работает в «Хатайспоре». Я позвонил и узнал о ситуации там. 15 членов семьи моего помощника Айхана скончались», — приводит слова Чалымбая Cumhuriyet.
В официальном «твиттере» клуба выразили соболезнования в связи с трагедией, но не уточнили количество погибших.
Напомним, за последние сутки в Турции и Сирии произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории стран.
Экс-вратарь Турции расплакался в эфире из-за землетрясения:
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