«МЮ» проявляет интерес к Фати. «Барселона» продаст игрока только при большом предложении

Вингер «Барселоны» Ансу Фати может покинуть клуб.



Интерес к игроку проявляют несколько топ-клубов, в частности «Манчестер Юнайтед», информирует Sport. Сообщалось также об интересе со стороны «Баварии», однако данную информацию позже опровергли.



В свою очередь, в «Барселоне» никак не комментируют ситуацию с Фати. Главный тренер команды Хави уверен, что Ансу способен восстановить свою лучшую форму после травмы.



Отмечается, что клуб рассмотрит продажу игрока лишь в том случае, если по нему поступит «астрономическое» предложение.



В текущем сезоне Фати отметился тремя голами и тремя голевыми передачами в 20 матчах Ла Лиги.



«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы: