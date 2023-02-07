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«МЮ» проявляет интерес к Фати. «Барселона» продаст игрока только при большом предложении

«МЮ» проявляет интерес к Фати. «Барселона» продаст игрока только при большом предложении
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Вингер «Барселоны» Ансу Фати может покинуть клуб.

Интерес к игроку проявляют несколько топ-клубов, в частности «Манчестер Юнайтед», информирует Sport. Сообщалось также об интересе со стороны «Баварии», однако данную информацию позже опровергли.

В свою очередь, в «Барселоне» никак не комментируют ситуацию с Фати. Главный тренер команды Хави уверен, что Ансу способен восстановить свою лучшую форму после травмы.

Отмечается, что клуб рассмотрит продажу игрока лишь в том случае, если по нему поступит «астрономическое» предложение.

В текущем сезоне Фати отметился тремя голами и тремя голевыми передачами в 20 матчах Ла Лиги.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.

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