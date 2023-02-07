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«Когда у нас чемпионский парад?» Экс-игрок «Ливерпуля» Флэнаган — о скандале «Сити» в АПЛ

«Когда у нас чемпионский парад?» Экс-игрок «Ливерпуля» Флэнаган — о скандале «Сити» в АПЛ
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Экс-защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган надеется, что «Манчестер Сити» лишат чемпионства в сезоне-2013/14 и его команде присвоят звание победителей.

«Когда у нас чемпионский парад на автобусе с открытым верхом?», – написал Джон Флэнаган в своём «твиттере».

АПЛ обвинила «горожан» во многочисленных нарушениях финансовых правил и сообщила, что передала сведения о более чем 100 эпизодах с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 на рассмотрение в соответствующую комиссию.

Если вина «Манчестер Сити» будет доказана, клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.

В сезоне-2013/14 «Ливерпуль» отстал от «Манчестер Сити» на 2 очка и занял второе место в лиге.

«Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ. Клубу предъявили список из 100 обвинений! «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ. Клубу предъявили список из 100 обвинений!

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона:

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