«Когда у нас чемпионский парад?» Экс-игрок «Ливерпуля» Флэнаган — о скандале «Сити» в АПЛ

Экс-защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган надеется, что «Манчестер Сити» лишат чемпионства в сезоне-2013/14 и его команде присвоят звание победителей.



«Когда у нас чемпионский парад на автобусе с открытым верхом?», – написал Джон Флэнаган в своём «твиттере».



АПЛ обвинила «горожан» во многочисленных нарушениях финансовых правил и сообщила, что передала сведения о более чем 100 эпизодах с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 на рассмотрение в соответствующую комиссию.



Если вина «Манчестер Сити» будет доказана, клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.



В сезоне-2013/14 «Ливерпуль» отстал от «Манчестер Сити» на 2 очка и занял второе место в лиге.

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона: