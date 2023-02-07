«Теперь я чемпион АПЛ?» Экс-игрок «Ливерпуля» Лукас Лейва — после обвинений лиги к «Сити»

Полузащитник «Гремио» Лукас Лейва, выступавший за «Ливерпуль» с 2007 по 2017 год, прокомментировал обвинения АПЛ в адрес «Манчестер Сити».



«Теперь я чемпион Премьер-лиги?», – написал Лейва в своём «твиттере».



АПЛ обвинила «горожан» во многочисленных нарушениях финансовых правил и сообщила, что передала сведения о более чем 100 эпизодах с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 на рассмотрение в соответствующую комиссию.



Если вина «Манчестер Сити» будет доказана, клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.



В сезоне-2013/14 «Ливерпуль» отстал от «Манчестер Сити» на 2 очка и занял второе место в лиге.



«Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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