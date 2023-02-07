Роналдиньо: очень рад победе Месси на чемпионате мира

Бывший форвард сборной Бразилии, «Барселоны», «Милана» и «ПСЖ» Роналдиньо высказался об аргентинском нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Очень рад его победе на чемпионате мира. Ему этого не хватало. Правда в том, что никто не мог себе этого представить за пределами «Барселоны», но в футболе случается всякое. Теперь он должен продолжать», — приводит слова Роналдиньо Sport.es.

Напомним, в составе сборной Аргентины Месси стал победителем чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В финале турнира аргентинцы обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 – по пенальти).

На мировом футбольном первенстве Месси забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Он был признан лучшим игроком турнира.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира