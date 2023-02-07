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«Сити» не сможет обратиться в CAS в случае санкций от АПЛ за финансовые нарушения

«Сити» не сможет обратиться в CAS в случае санкций от АПЛ за финансовые нарушения
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«Манчестер Сити» не сможет оспорить возможные санкции за нарушение финансовых правил.

АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.

Как сообщает журналист Мартин Циглер, в случае применения санкций «горожане» не смогут подать апелляцию в CAS. Это правило установлено Премьер-лигой.

Отметим, что ранее спортивный арбитражный суд уже оправдал «Сити» в похожем деле – в 2020 году УЕФА наложил на клуб двухлетний запрет на участие в еврокубках, однако CAS отменил решение.

«Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. Отставание от лидирующего лондонского «Арсенала» составляет 5 очков.

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Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити»:

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