«Сити» не сможет обратиться в CAS в случае санкций от АПЛ за финансовые нарушения

«Манчестер Сити» не сможет оспорить возможные санкции за нарушение финансовых правил.
АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.
Как сообщает журналист Мартин Циглер, в случае применения санкций «горожане» не смогут подать апелляцию в CAS. Это правило установлено Премьер-лигой.
Отметим, что ранее спортивный арбитражный суд уже оправдал «Сити» в похожем деле – в 2020 году УЕФА наложил на клуб двухлетний запрет на участие в еврокубках, однако CAS отменил решение.
«Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. Отставание от лидирующего лондонского «Арсенала» составляет 5 очков.
Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити»:
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