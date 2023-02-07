Футболисты «Аль-Насра» поздравили Криштиану Роналду с 38-летием, подарив торт с его фото

Футбольный клуб «Аль-Наср» поздравил нападающего клуба Криштиану Роналду с днём рождения.

Во время тренировки партнёры по команды поздравили португальского нападающего с 38-летием и подарили для него торт с его изображением.

«Роналду празднует первый день рождения в своём новом доме! С Днём рождения, наш капитан! Желаем ещё одного года, полного достижений», — написано в «твиттере» клуба.

Фото: «Твиттер» «Аль-Наср»

Напомним, Роналду подписал контрактное соглашение с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». Контрактное соглашение португальца с новым клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 гол.

Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»