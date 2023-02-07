Игрок «Реала» Себальос может перейти в «Атлетико» или «Милан» свободным агентом

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос может перейти в «Атлетико» или «Милан».



Контракт 26-летнего полузащитника со «сливочными» рассчитан до конца этого сезона. «Матрасники» предложили игроку присоединиться к их команде перед новым сезоном, сообщает Marca.



Хавбек ещё не дал согласия на переход. Он хочет продлить контракт с «Реалом» и ждёт развития ситуации. Ранее сообщалось, что клуб собирается предложить игроку контракт на 4 года.



С игроком также связывались «Милан» и «Астон Вилла». Он отклонил предложение клуба из Бирмингема, поскольку пока не планирует возвращаться в АПЛ.



В текущем сезоне Ла Лиги Себальос провел 13 матчей.



«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на 8 очков.

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»: