Игрок «Реала» Себальос может перейти в «Атлетико» или «Милан» свободным агентом

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос может перейти в «Атлетико» или «Милан».
Контракт 26-летнего полузащитника со «сливочными» рассчитан до конца этого сезона. «Матрасники» предложили игроку присоединиться к их команде перед новым сезоном, сообщает Marca.
Хавбек ещё не дал согласия на переход. Он хочет продлить контракт с «Реалом» и ждёт развития ситуации. Ранее сообщалось, что клуб собирается предложить игроку контракт на 4 года.
С игроком также связывались «Милан» и «Астон Вилла». Он отклонил предложение клуба из Бирмингема, поскольку пока не планирует возвращаться в АПЛ.
В текущем сезоне Ла Лиги Себальос провел 13 матчей.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на 8 очков.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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