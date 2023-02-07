Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: Головин уже давно готов к переходу в другую лигу

Колыванов: Головин уже давно готов к переходу в другую лигу
Комментарии

Экс-форвард «Болоньи» и «Фоджи» Игорь Колыванов высказался об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«У Головина сейчас самое оптимальное время для прогресса. Его возраст позволяет быть на пике формы, чтобы раскрыться и играть. Он молодец, что показывает хорошую игру — отдаёт и забивает, я очень рад, что он прогрессирует.

Да, им интересуется «Боруссия» из Дортмунда, и я думаю, что уровень чемпионата Германии выше, чем во Франции. Он уже давно готов к повышению в классе и переходу в другую лигу, всё-таки он уже пять лет в «Монако», уже, наверное, сам там устал. Другое дело, хочет ли он переехать? Но места там очень красивые!

Александр должен потихоньку выходить на другой уровень. Головин смог бы играть в любом европейском чемпионате. Он парень быстрый, техничный, умный, хороший футболист. Не надо боятся, надо идти и пробовать», — приводит слова Колыванова Meyaratings.

Напомним, в текущем сезоне Лиги 1 на счету Головина четыре гола и шесть результативных передач в 21 матче за клуб.

Сычёв: молодым надо равняться на Миранчука, Головина, Черышева

Шедевральный Головин! Россиянин посадил на пятую точку защитника и создал гол Шедевральный Головин! Россиянин посадил на пятую точку защитника и создал гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023