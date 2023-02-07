Колыванов: Головин уже давно готов к переходу в другую лигу

Экс-форвард «Болоньи» и «Фоджи» Игорь Колыванов высказался об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«У Головина сейчас самое оптимальное время для прогресса. Его возраст позволяет быть на пике формы, чтобы раскрыться и играть. Он молодец, что показывает хорошую игру — отдаёт и забивает, я очень рад, что он прогрессирует.



Да, им интересуется «Боруссия» из Дортмунда, и я думаю, что уровень чемпионата Германии выше, чем во Франции. Он уже давно готов к повышению в классе и переходу в другую лигу, всё-таки он уже пять лет в «Монако», уже, наверное, сам там устал. Другое дело, хочет ли он переехать? Но места там очень красивые!



Александр должен потихоньку выходить на другой уровень. Головин смог бы играть в любом европейском чемпионате. Он парень быстрый, техничный, умный, хороший футболист. Не надо боятся, надо идти и пробовать», — приводит слова Колыванова Meyaratings.

Напомним, в текущем сезоне Лиги 1 на счету Головина четыре гола и шесть результативных передач в 21 матче за клуб.

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