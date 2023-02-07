Владимир Кузьмичев: в России детско-юношеский футбол находится в полнейшей стагнации

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о состоянии детско-юнышеского футбола в России.
«В России детско-юношеский футбол находится в полнейшей стагнации. С ним и раньше не так всё хорошо было. По пальцам можно пересчитать в каких регионах он есть: Москва, Краснодар, Санкт-Петербург. В нынешней ситуации мы отстранены от европейского футбола, хорошие легионеры к нам не едут. Раньше мы должны были внимательнее относиться к приглашению иностранцев и подготовке внутреннего резерва. Ситуация только ухудшается.
Будет ли прогресс? Трудно сказать. В большинстве российских клубов руководители думают только о главной команде и не смотрят на фундаментальные вещи, которыми следует заниматься в профессиональном футболе. Не вижу проблесков в развитии детско-юношеского футбол», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
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