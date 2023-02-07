Геннадий Орлов поддержал Александра Мостового в конфликте с Леонидом Слуцким

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о тренере Леониде Слуцком.
«Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться. На обиженных воду возят. Надо просто не реагировать на эти слова. Сам Слуцкий непонятно куда ушёл. Почему он не тренер? Он же тренером был. А теперь он поучает журналистов. Я читал слова Александра Мостового. Ну он же говорит о фактах! После ЦСКА у Слуцкого нигде не получилось. Ну это же правда! Зачем Слуцкому обижаться на правду?
Слуцкому повезло, что он работал в большом клубе. В ЦСКА он попал в руки хороших менеджеров. Ему до сих пор нужен хороший менеджер, который им бы руководил. А когда он сам по себе… Ну мы видели, как он работал в «Рубине» — всё развалилось, команда вылетела, а сам он ушёл, хотя обещал, что не уйдёт. Он непоследовательный.
Когда критикуют, обязательно должен быть факт и аргумент. Если они есть — чего оставаться недовольным? Значит, человек прав, какой бы возраст у него ни был. А те кто старше, они мудрее. Лучше прислушиваться.
Слуцкий всё время ищет виноватых. А кто виноват, кроме него самого? Слуцкому обидно, что он потратил 135 миллионов на школу, а про это никто не написал. Ну, он молодец, что построил школу. Но чего ты обижаешься? Аршавин очень давно занимается благотворительностью. Я ему предлагал: «Давай я о ней расскажу!». Он постоянно отказывался. Слуцкий ждёт «спасибо» или что? Ты же сделал это от сердца, тебе «спасибо» скажет народ. Слуцкий — не молодой человек. Но всё-таки ему надо быть более выверенным в поступках и словах», – приводит слова Орлова Sport24.
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