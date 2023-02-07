Аленичев: Бакаев однозначно ниже уровнем, чем бразильцы «Зенита». Ему нужно уходить
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об игровом времени полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в клубе.
«Обидно ли, что Бакаев практически не играет? Ему сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть в наличии у «Зенита». Есть так будет продолжаться, ему нужно уходить в аренду. Зелимхан однозначно ниже уровнем, чем бразильцы», — приводит слова Аленичева Sport24.
Напомним, в начале нынешнего сезона Бакаев перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Контракт 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. В общем сложности Бакаев провёл на поле 529 минут.
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