Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев: Бакаев однозначно ниже уровнем, чем бразильцы «Зенита». Ему нужно уходить

Аленичев: Бакаев однозначно ниже уровнем, чем бразильцы «Зенита». Ему нужно уходить
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об игровом времени полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в клубе.

«Обидно ли, что Бакаев практически не играет? Ему сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть в наличии у «Зенита». Есть так будет продолжаться, ему нужно уходить в аренду. Зелимхан однозначно ниже уровнем, чем бразильцы», — приводит слова Аленичева Sport24.

Напомним, в начале нынешнего сезона Бакаев перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Контракт 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. В общем сложности Бакаев провёл на поле 529 минут.

Новость по теме
Хомуха: Бакаеву нужно собрать волю в кулак и переломить ситуацию в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023