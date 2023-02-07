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Чанов оценил возможный переход Головина в дортмундскую «Боруссию»

Чанов оценил возможный переход Головина в дортмундскую «Боруссию»
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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал возможный трансфер российского полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Головину надо самому решать переходить в дортмундскую «Боруссию» или нет. Немецкий чемпионат предпочтительнее французского. Если Александр хочет попробовать свои силы в Германии, то почему бы и не перейти. «Боруссия» — статусная команда.

Головин подходит под стиль Бундеслиги? Да, конечно. Он не боится борьбы, техники хватает. Сам играл в Германии на закате карьеры и знаю, что там превалирует желание бороться, надо быстро мыслить на поле и должно быть хорошее физическое состояние. У Головина всего этого достаточно», – приводит слова Чанова «РБ Спорт».

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