Эктор Бракамонте: было бы интересно посмотреть на матч сборных России и Аргентины

Аргентинский форвард Эктор Бракамонте, известный российским болельщикам по выступлениям за ФК «Москва», «Терек» и «Ростов», высказался о возможном матче сборных России и Аргентины.



«Если Европа не хочет видеть Россию, то надо идти в Азию. Сборной важно играть международные матчи. Футбол — это не политика. Пригласить Россию на Кубок Америки? Не исключено. Было бы интересно посмотреть на матч сборных России и Аргентины», — сказал Бракамонте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, в марте прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в своих турнирах. Из-за этого российская национальная команда лишилась шанса принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира. В конце 2022 года встал вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

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