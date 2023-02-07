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Эктор Бракамонте: было бы интересно посмотреть на матч сборных России и Аргентины

Эктор Бракамонте: было бы интересно посмотреть на матч сборных России и Аргентины
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Аргентинский форвард Эктор Бракамонте, известный российским болельщикам по выступлениям за ФК «Москва», «Терек» и «Ростов», высказался о возможном матче сборных России и Аргентины.

«Если Европа не хочет видеть Россию, то надо идти в Азию. Сборной важно играть международные матчи. Футбол — это не политика. Пригласить Россию на Кубок Америки? Не исключено. Было бы интересно посмотреть на матч сборных России и Аргентины», — сказал Бракамонте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в марте прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в своих турнирах. Из-за этого российская национальная команда лишилась шанса принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира. В конце 2022 года встал вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

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