Дзаньоло подпишет контракт с «Галатасараем» до 2027 года. Отступные — € 35 млн

Стали известны детали возможного перехода полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло в «Галатасарай». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, римляне получат за своего игрока € 20-22 млн. В Турции итальянец будет получать € 3,5 млн за сезон, контракт рассчитан до 2027 года. Кроме того, в соглашение включена сумма отступных, которая составит € 35 млн.
Игрок прилетит в Стамбул во вторник днём, после чего контракт будет подписан.
Напомним, Дзаньоло мог перейти в зимнее трансферное окно в «Борнмут», «Милан», «Лидс» и «Тоттенхэм», однако переговоры ни разу не увенчались успехом по различным причинам. Игрок был исключён из состава команды из-за конфликта с руководством «волков», и даже получал угрозы со стороны фанатов римлян. Трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля.
В текущем сезоне Николо Дзаньоло провёл за «Рому» 13 матчей в Серии А, забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.
Презентация новой формы «Галатасарая»
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